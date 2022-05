Trotz Wassermangel: Waldbrand wurde verhindert

Brandursache völlig unklar

Nach gut 45 Minuten kam die langersehnte Unterstützung aus der Luft. „Wir haben nach dem Ablöschen noch Brandwache gehalten, der Regen in der Nacht kam uns aber zur Hilfe“, so Steidl. Am Freitag war die Feuerwehr noch einmal mit der Wärmebildkamera vor Ort und konnte „definitiv Brand aus“ melden. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand in der Hütte. Diese wurde komplett zerstört. Die Brandursache ist völlig unklar.