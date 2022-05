IS-Anhänger heimholen? Kritik an Österreich-Kurs

Der Weg zurück nach Österreich ist für Staatsbürger, die sich in den vergangenen Jahren mutmaßlich der Terrormiliz IS angeschlossen hatten, schwierig. Rund ein Dutzend Personen lebt nach Angaben des Außenministeriums nach dem Zusammenbruch des Terrorstaates in kurdischen Gefangenenlagern - etwa die Hälfte davon sind Kinder. Rechtsexperten kritisierten am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“, dass Österreich „seine Bürger“ nicht zurückhole.