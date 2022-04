Ist Österreich gegen den IS-Terror gewappnet?

Nach dem Tod ihres ehemaligen Anführers Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi droht die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat mit Vergeltung. „Im Vertrauen auf Gott kündigen wir einen gesegneten Feldzug an, um Rache zu nehmen“, so die IS-Miliz am Sonntag in einer Audiobotschaft. Der neue IS-Sprecher Abu Omar al-Muhajir forderte die IS-Anhänger darin auch auf, wieder Anschläge in Europa zu verüben. Bereitet Ihnen die Drohung Sorge oder sind wir gegen den IS-Terror gewappnet? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!