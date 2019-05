Mutter von IS-Mädchen will Enkel nach Wien holen

Rund hundert IS-Kämpfer aus Österreich in Syrien und im Irak

Allerdings: Sobald jemand in den Militärdienst eines fremden Landes eintritt, verliert er die österreichische Staatsbürgerschaft und somit den konsularischen Schutz. Würde die Person mit Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft jedoch staatenlos werden, kann sie laut Gesetz nicht aberkannt werden. Aus Österreich befinden sich derzeit schätzungsweise rund 100 Kämpfer in Syrien und im Irak, rund 30 Prozent von ihnen besitzen laut Innenministerium die österreichische Staatsbürgerschaft.