Bereits 67% der Österreicher von 5G-Netz abgedeckt

20,8 Millionen aktive SIM-Karten

Zugenommen hat die Zahl der SIM-Karten. Ende 2021 gab es 20,8 Millionen aktive SIM-Karten in Österreich, das ist ein Plus von 2,6 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Begründet wurde der Anstieg damit, dass SIM-Karten für sogenannte Machine-to-Machine-Anwendungen (M2M) immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es geht hierbei um Karten, die es Geräten ermöglichen, untereinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Verbaut werden diese etwa zunehmend in Autos. „Wir erwarten, dass sich dieser Trend in großen Schritten fortsetzt“, sagte der FMK-Präsident.