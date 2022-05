Hannes Kronthaler greift mit Hypo wieder an

„Mit Timothy holen wir ein junges Talent, er will in Europa den Durchbruch schaffen“, erinnert Cheftrainer Stefan Chrtiansky der 24-jährige Afro-Amerikaner mit seinem Spiel an Ex-Libero Erik Shoji. Dem gelang in der Saison 2013/14 im Hypo-Dress der Sprung in das große Profi-Geschäft mit Engagements in Berlin und in Nowosibirsk. „Ich sehe bei Timothy das gleiche Potenzial“, sagt Chrtiansky.