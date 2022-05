Fundämter Kärnten: Weniger ehrliche Finder!

Früher sei das anders gewesen. Da sei kaum ein Tag vergangen, an dem nicht Jacken, Schirme, Schmuck, Handys, Brieftaschen abgegeben worden seien, die andere verloren oder vergessen hatten, erinnern sich die beiden. „Hier in unserem Büro in Klagenfurt sind schon die kuriosesten Fundstücke deponiert worden. Ob Fahrräder, Surfbretter, Gitarren oder Geigen, wir haben alles wieder an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben können“, bilanziert Podobnig. Sogar ein Boot sei einmal im Fundus gelandet: „Das war eine sehr aufwändige Aktion. Wir mussten das herrenlose Boot mit Hilfe der Wasserrettung bergen. Tags darauf hat sich dann der Besitzer gemeldet.“