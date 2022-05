„Wolfssichtungen werden bald normal sein!“

Beide sprechen sich für eine geregelte Entnahme und ein Wolfsmanagement aus. „Wie bei anderen Tierarten, die zum Abschuss freigegeben sind, soll es auch beim Wolf so sein“, sagt Kirnbauer. „Zeigen wir ihm Grenzen, geht er auf Distanz; tun wir das nicht, kann es in Situationen, in denen er sich verteidigen muss, zu Konflikten kommen.“