Er hat das erfolgreiche „lauFFeuer122“ entfacht!

„Wir sind eine kleine Ortsfeuerwehr in Tresdorf bei Rangersdorf. In der Pandemie mussten wir unsere Übungen absagen“, erklärt Josef Zwischenberger (52), Rangersdorfer Amtsleiter und Feuerwehrmann. „Das hat mich so beschäftigt, dass ich ein Zeichen in der schwierigen Zeit setzen wollte und zeigen, dass Zusammenhalt nicht nur in einer kleinen Feuerwehr-Gruppe, sondern Zusammenhalt aller Feuerwehren wichtig ist.“