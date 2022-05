WHO geißelt gezielte Online-Werbung für Alkohol

Alkoholhersteller nehmen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihrer Online-Werbung immer öfter junge Menschen und Vieltrinker ins Visier. Die Werbekampagnen machten vor nationalen Grenzen nicht halt, so das Ergebnis einer Studie. Deshalb könnten Maßnahmen, mit denen Regierungen ihre Bevölkerung vor problematischem Marketing schützen wollen, unterlaufen werden. Die WHO rief die Politik auf, zusammenzuarbeiten, um dem einen Riegel vorzuschieben.