Influencer verführen Kinder zu Junkfood-Exzessen

Die Studie wurde jüngst auf dem European Congress on Obesity (Europäischer Kongress zu Adipositas) in Maastricht präsentiert. Darin analysierten die Forschenden Mahlzeiten, Snacks und Getränke, die in Posts und Videos von sechs der beliebtesten deutschsprachigen Influencer auf TikTok, YouTube und Instagram auftauchten. Zusammen erreichen und beeinflussen die jeweils drei Männer und Frauen mit ihren Beiträgen mehr als 35 Millionen Follower und Abonnenten der Altersgruppe 13 bis 17.