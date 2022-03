Suchtambulanz: Schon Elfjährige trinken Alkohol!

Mit Psychotherapie, einzeln und in Gruppen, Vorbereitung auf eine stationäre Therapie oder die Nachbetreuung in der Abstinenz werden die Betroffenen begleitet. Gerade die Nachbetreuung konnte in der Pandemie aber nicht wie nötig erfolgen, was zu vermehrten Rückfällen führt. Sorgen macht auch, dass bei der Alkoholsucht die Betroffenen immer jünger werden. Der Erstkontakt mit Alkohol erfolgt bereits mit elf oder zwölf Jahren. De La Tour Spittal bietet daher auch spezielle Programme für Jugendliche an.