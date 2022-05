Tesla ertappte junge Crash-Radlerin in flagranti

Relativ schnell hat die Polizei am Sonntag die Ursache für einen Schaden an einem geparkten Auto in Sulz am Neckar klären können. Die eingebauten serienmäßigen Kameras des Tesla (die eigentlich dem Diebstahlschutz dienen), der von seinem Besitzer am Schlossplatz abgestellt war, nahmen gegen 16 Uhr ein Mädchen auf, das mit dem Fahrrad gegen das Fahrzeug stieß und einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro verursachte.