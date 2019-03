Toyota und Tesla mit schrägem Diebstahlschutz

Tesla startet die Kameras

Dass derartige Brutalität für einen wirksamen Diebstahlschutz gar nicht nötig ist, zeigt Tesla mit dem in den USA neu eingeführten Wächter-Modus für seine Fahrzeuge. Im sogenannten „Sentry Mode“ werden die Kameras der Assistenzsysteme in Bereitschaft gehalten. Berührt nun beispielsweise ein Passant das Fahrzeug, fertigen sie Videoaufnahmen an und teilen das über den Cockpit-Bildschirm mit.