Riesen-Planquadrat mit 120 Beamten auf der A8

Zeitgleich erfolgten vorgelagerte Kontrollen bei den Autobahnabfahrten Meggenhofen und Haag am Hausruck sowie beim Rastplatz Aistersheim. Die Kontrollteams der Landesverkehrsabteilung und der Polizisten vom Bezirk Grieskirchen wurden durch Kräfte aus anderen Bezirken und verschiedenen Spezialkräften, wie Diensthundeführer, Dokumentenberater, Kräfte der Diebstahlsgruppe des LKA, PUMA Kräfte, Bereitschaftseinheit, EGS, FGA, UAV Operatoren ua. unterstützt. Darüber hinaus beteiligten sich Vertreter der Finanzpolizei, der Zollfahndung und des BFA an dieser Schwerpunktaktion. Insgesamt waren an diesem Einsatz circa 120 Einsatzkräfte beteiligt.