Ein Steirer ist auf dem Weg zum Mister Universe

Wir treffen Josef Strohmeier im Arnold-Schwarzenegger-Museum in Thal bei Graz – wo auch sonst? „Ab sofort beginnt für mich die heiße Trainingsphase für die beiden Saisonhighlights“, so der Wettmannstättner: am 18. 6. die Amateur-WM in Mexico City und vor allem der Mister-Universe-Bewerb am 5. November in Bradford (England).Dort will der 48-Jährige als erster Österreicher in der Fitnessklasse (auch Badehosenklasse genannt) triumphieren. Und das als Spätberufener.