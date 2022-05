Lebensretter: „Echt ein gewaltiges Gefühl“

„Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt“, resümiert Polizist Wolfgang Steiner aus Neukirchen, der am Donnerstag zum Lebensretter wurde. Er und sein Kollege Pascal S. retteten am Durlaßboden in Krimml eine deutsche Urlauberin, die bis über die Hüfte im Morast feststeckte. Gegen 11:30 Uhr erhielt das Streifenteam den außergewöhnlichen Einsatz und machte sich sofort auf den Weg. „Es war klar, dass es da jetzt um Minuten geht“, erinnert sich der Revierinspektor. Weil klar war, dass die Beamten ohne Ausrüstung wohl nur wenig ausrichten können, hielten sie am Weg geistesgegenwärtig bei der „Rosentalschmiede“.