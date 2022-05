Entsetzlich! Lebendem Huhn den Schnabel abgetrennt

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt bemerkte am 6. Mai 2022 gegen 9 Uhr bei der Entsorgung von Tierabfällen im Container der Tierkörperverwertung Pregarten in einem Plastiksack ein lebendes Tier. Nach dem Öffnen des Plastiksackes sah er den blutverschmierten Kopf und den abgetrennten Schnabel einer Henne. Die Henne wurde anschließend von ihrem Leid erlöst.

In letzter Zeit wurden in den Gemeinden Alberndorf, Gallneukirchen und Unterweitersdorf derartige Vorfälle angezeigt.