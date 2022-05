Tirol: Rollstuhlfahrer (41) stürzt in Bachbett ab

Einsatz für die Bergrettung und Polizei in Kundl sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 3“ am Donnerstag im Bereich des „Lechner Wasserfalls“ im Tiroler Bezirk Kufstein. Ein 41-Jähriger stürzte mit seinem Elektrorollstuhl rund zweieinhalb Meter in das Bachbett ab. Seine Begleiterin schlug Alarm. Zwei Anrainer eilten sofort zur Hilfe.