Russen leiten Internetverkehr aus Cherson um

Russland hatte die Region Cherson im März erobert und seinen dortigen Einfluss seitdem durch Einsetzung einer pro-russischen Regionalregierung ausgebaut. Wie zuvor schon in den ostukrainischen Separatistengebieten Luhansk und Donezk, deren Unabhängigkeit Moskau anerkennt, wurde in Cherson der Rubel wiedereingeführt. Der amerikanische Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, hält eine Annexion der Region durch Russland für sehr wahrscheinlich.