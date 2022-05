Deutsche fiel auf Internetbetrüger herein

Die 42-Jährige erstattete am Montag auf der Polizeiinspektion Oetz Anzeige, zu der ihr ihre Bank geraten hatte. Die Frau gab an, von einem Unbekannten, mit dem sie seit dem 28. März dieses Jahres über diverse Internetplattformen in Kontakt stand, unter Angabe falscher Tatsachen verleitet worden zu sein, Überweisungen auf ein Bankkonto zu tätigen.