Vienna FC: Doppel-Comeback als Endspurt-Turbo

Nach „der besten ersten Hälfte im Frühjahr“ (Zitat Konrad) wurde es in Minute 75 emotional. Mit dem Applaus beim Austausch des Altmeisters und der Einwechslung von Düzgün. Sieben Monate nach dem Kreuzbandriss feierte er gegen jenen Klub, gegen den das Unglück am 17. September 2021 in Mannsdorf passiert war, sein Comeback.