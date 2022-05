Eis-Spezialist lässt die Teuerung komplett kalt

Manfred Dalus strahlt mit seinen Eiskugeln förmlich um die Wette. Beim Thema Inflation kann der Eisgrotten-Besitzer in der Hauptfiliale in der Getreidegasse 40 nur lachen. Nicht, weil er sie nicht ernst nehmen würde. Sondern weil sie den Preisen nichts anhaben kann. „Milch und Zucker sind immer noch in etwa so teuer wie beim EU-Beitritt. Beim Bindemittel Johannisbrotkernmehl etwa ist der Kilopreis von 12 auf 16 Euro gestiegen. Aber aus einem Kilo lassen sich 200 Liter Eis machen. Das spürt man also nicht“, sagt der 64-Jährige.