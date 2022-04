Russische U-Boote sollen Unterseekabel kappen

Eines gleich vorweg: Russland steht nicht erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Verdacht, mit speziellen nuklearbetriebenen U-Booten und Tauchrobotern Unterseekabel auszuspionieren, die quasi als Lebenslinien der Internet-, Handy- oder Telekommunikation zu Hunderten am Boden der Ozeane verlegt sind und die Kontinente so miteinander verbinden. Die Kabel haben eine große geopolitische Bedeutung. Über sie fließen mittlerweile 95 Prozent des internationalen Datenverkehrs. Westliche Staaten reagieren auf die aktuelle Bedrohung besorgt, doch der Schutz der Leitungen in den Untiefen ist schwierig.