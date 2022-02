Russisches Kriegsschiff vertreibt US-U-Boot

Inmitten der wachsenden Spannungen in der Ukraine ist es am Samstag zu einem militärischen Zwischenfall zwischen Russland und den USA gekommen. Russischen Medienberichten zufolge kam es in der Nähe der Kurilen zu einer Auseinandersetzung der russischen Streitkräfte mit einem U-Boot der USA. Dieses soll in russische Gewässer eingedrungen und daraufhin vertrieben worden sein, hieß es. Der US-Militärattache sei ins russische Verteidigungsministerium zitiert worden.