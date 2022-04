Aktivisten demonstrierten vor Villa von Oligarch

„Er kann sagen, was er will, aber das exkulpiert ihn nicht.“

Dass der Oligarch sich zuletzt gegen den Krieg in seiner Heimat positioniert habe, wollte der Aktivist nicht gelten lassen. Natürlich sei es nun opportun zu sagen, dass man gegen Putin sei, betonte er. „Er kann sagen, was er will, aber das exkulpiert ihn nicht“, sagte er. Konkrete warf er dem insbesondere im Gas- und Mediensektor aktiven Unternehmer vor, alles gemacht zu haben, damit die Ukraine von russischem Gas und russischer Kultur abhängig ist.