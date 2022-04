Ukraine-Krieg: „Sind weit entfernt von einem Ende“

„Nein, weitere Sanktionen bleiben auch für uns nicht ohne Folgen“, spielt Mangott auf einen langen Verzicht auf russisches Öl, Gas und Kohle an. Auch das EU-Institut für Sicherheitsstudien glaubt an einen Krieg „mindestens bis zum Sommer“. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Brüssel, er könne noch „viele Monate oder sogar Jahre“ andauern. Denn Putin wolle jetzt „die internationale Ordnung neu schreiben“.