Firtasch: „Nie mit Putin auf Hochzeit getanzt“

Firtasch, der auch TV-Kanäle in der Ukraine betreibt, schilderte, dass er zuletzt in Warschau einen russischsprachigen Fernsehkanal mit 250 Mitarbeitern gestartet habe. „Der Sender, den wir in Polen gestartet haben, dient vor allem dazu, Russen zu informieren, was wirklich in der Ukraine passiert. Sie können über YouTube auf den Kanal zugreifen, damit sie nicht nur propagandistische Information bekommen vom russischen Staatsfernsehen.“