EU einigt sich auf Gesetz gegen Hass im Netz

Österreichs Regeln schon in Kraft

Mit dem Hass-im-Netz-Gesetz wurde Ende 2020 in Österreich eine Regelung beschlossen, die Hasskriminalität im Netz bekämpft. Österreich nehme Google, Facebook und Co. mit dem Paket bereits in die Pflicht, sagte Justizministerin Alma Zadić dazu während der Verhandlungen auf EU-Ebene im Februar.