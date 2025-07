„Neustart“ bei Real! Doch noch Chance für Alaba?

PSG vor Krönung gegen Chelsea

Die Königlichen will Alonso wieder dorthin führen, wo Paris Saint-Germain sich gerade befindet. Zurück auf den Fußball-Gipfel Europas und wohl der Welt soll es gehen. PSG strebt die Krönung eines grandiosen Sommers exakt 43 Tage nach dem 5:0-Triumph im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand am Sonntag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in New York an. Die Franzosen gehen als haushoher Favorit ins Finale der WM im neuen XXL-Format gegen Chelsea.