„Hass im Netz muss sich niemand gefallen lassen!“

Hass im Netz nimmt weiter zu und das, obwohl es in Österreich eine verschärfte Gesetzeslage gibt. Wie kommt es dennoch dazu? Welche Ideologien werden im Internet verbreitet? Warum häuft sich Rassismus in Zeiten wie diesen? Und wie kann man als betroffene Person tatsächlich dagegen vorgehen? Das erklärt die Geschäftsführerin des Anti-Rassismus-Vereins „ZARA“, Caroline Kerschbaumer, in „Nachgefragt“ mit Moderatorin Raphaela Scharf.