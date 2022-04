Götterdämmerung im „subara“ Ländle

Wie sich die Zeiten ändern können: Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner stand in der ersten Reihe, als es darum ging, mit dem System von Sebastian Kurz und der türkisen Familie abzurechnen. Der moralische Zeigefinger aus dem „subara“, also sauberen Ländle sollte auch signalisieren: Ich stehe für den rechtschaffenen Teil der Volkspartei, ich stehe für die gute alte, schwarze ÖVP. Einige Monate später ist er es, der sich im Kreuzfeuer der Kritik sieht. In die Bredouille gebracht hat ihn ein Bericht des Finanzamtes, welcher Teil jenes Aktenbergs ist, der aktuell im Zuge des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses abgearbeitet wird und dessen Inhalt via ORF und „Standard“ in die Öffentlichkeit sickerte.