Landeshauptmann Wallner immer mehr unter Druck

Meinl-Reisinger: „Auf was wartet er noch?“

Die erste direkte Rücktrittsaufforderung an Wallner kam am Donnerstagabend von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger: „Ich bin wirklich sehr entsetzt, was für ein System da geschaffen wurde“, sagte Meinl-Reisinger auf Puls 4. Für sie sei die Causa „keine Wirtschaftsbund-, sondern natürlich eine ÖVP-Causa“, der ein Rücktritt folgen sollte. „Selbstverständlich ist mein Verständnis von politischer Verantwortung, dass der Landesparteiobmann, Landeshauptmann die Verantwortung übernehmen muss“, so die NEOS-Chefin. „Er sagt ja auch, er hat‘s gewusst - auf was wartet er noch?“