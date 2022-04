Wirtschaftsbund droht Nachzahlung in Millionenhöhe

Die übermittelte Selbstanzeige des Vorarlberger Wirtschaftsbundes, Bilanzen der Teilorganisationen, einzelne Kontoauszüge - all dies liegt nun den Mitgliedern des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses in Wien vor. Klar ist schon jetzt: In ein besseres Licht rücken ÖVP-Chef Markus Wallner & Co. keinesfalls.