Herzlich Willkommen im ÖVP-Selbstbedienungsladen!

Profiteure dieser ganz besonderen „Kreislaufwirtschaft Vorarlberger Prägung“ gab es viele. Zuvorderst ist die Landes-ÖVP zu nennen, deren Parteikasse durch Geldflüsse vom Wirtschaftsbund üppig gespeist wurde. Für ihre Dienste fürstlich entlohnt wurden aber auch die beiden ehemaligen Wirtschaftsbund-Direktoren Walter Natter und dessen Nachfolger Jürgen Kessler: Nebst den Provisionen aus dem Inseratengeschäft - bei Natter betrugen diese im Untersuchungszeitraum rund 40.000 Euro per anno, Kessler dürfte sogar noch mehr kassiert haben -, gab es noch weitere Zuckerl: So soll Natter laut den Finanzamt-Unterlagen seinen Dienst-BMW auch nach seinem Ausscheiden noch genutzt haben, weiters sei auf seinen Namen ein Kontoausgang in Höhe von 24.000 Euro an ein Versicherungsunternehmen verbucht. Gut geschaut hat der Wirtschaftsbund auch auf Kessler: Dieser hat u. a. ein Darlehen in Höhe von 250.000 Euro für einen privaten (!) Immobilienkauf erhalten - als „Anerkennung für seinen Arbeitseinsatz“