Tote Gänsevögel waren mit Geflügelpest infiziert

Ein Höckerschwan, fünf Schwarzhalsschwäne, ein Trauerschwan und acht Enten wurden in dem Waldstück in Freinberg entsorgt. In der Tierkörperverwertung wurden den Kadavern Proben entnommen und diese auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Schärding an die Ages Mödling geschickt. Dort bestätigte sich der Verdacht: Die Tiere waren mit Geflügelpest infiziert. Vogelgrippe-Alarm in Schärding?