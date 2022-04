Tote Gänsevögel geben Ermittlern noch Rätsel auf

Rätsel gibt der Fund eines Jägers in Freinberg (Bezirk Schärding) auf. Christian B. (33) entdeckte in seinem Jagdrevier am Freitag 15 tote Gänsevögel. Ihnen waren zum Teil die Köpfe abgeschnitten oder das Genick gebrochen worden. Die Amtstierärztin muss nun die Tiere untersuchen, die Polizei fahndet nach dem Täter.