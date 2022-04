Bambi mit posttraumatischem Stress

Mit einer nicht enden wollenden Welle an Reh-Flachwitzen spielte sich Alexander Köfner als Rehjunge Gobo sofort in die Herzen der Kids im Publikum - und in das von Bambi. Die beiden bilden samt dem Rehmädchen Faline ein unzertrennliches Freunde-Trio, bis Gobo Gefallen an den gefürchteten Menschen findet