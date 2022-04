Suljovic kritisiert Kollegen: „Das tut man nicht!“

Teil drei des krone.at-Darts-Vlogs mit Mensur Suljovic. Österreichs Nummer eins redet wie gewohnt Klartext. Sehen und hören Sie hier, was er von Kollegen wie Gerwyn Price oder Michael van Gerwen „nicht in Ordnung“ findet: „Das tut man nicht.“ Suljovic zu dieser Causa: „Peter Wright ist in dieser Hinsicht der Einzige, den ich loben muss. Er kommt zu jedem Turnier, auch zu den kleinen.“