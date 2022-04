Bergers Leben eingesperrt im Trainingszentrum

„Man muss lernen, mit Umständen umzugehen“

Das China-Abenteuer, das für ihn im Herbst 2021 begann, will er aber nicht abbrechen. „Es gibt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Man muss lernen, mit den Umständen umzugehen. Aber jeder brennt darauf, dass die Meisterschaft los geht.“ Sollte das um den 20. Mai der Fall sein, wird die erste Phase in einer Blase ohne Fans mit allen Teams an einem Ort gespielt.