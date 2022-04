Exilmedium deckt auf: 40 Moskwa-Matrosen tot

Leichen sollen auf die Krim gebracht worden sein

Das russische Exilmedium „Meduza“, das seinen Sitz in Lettland hat, will von mindestens 37 gestorbenen Matrosen Kenntnis haben. Es macht sich dabei gute Verbindungen zur russischen Schwarzmeerflotte zunutze und berichtete, die Leichen der getöteten Besatzungsmitglieder seien in die Hafenstadt Sevastopol auf der Halbinsel Krim gebracht worden.