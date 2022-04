Flaggschiff Moskwa für Russland nicht ersetzbar

Zweifel an Russlands Erklärungen

Die genauen Umstände, wie das Schiff außer Gefecht gesetzt wurde, sind nach wie vor unklar. Während die Ukraine davon spricht, dass man es mittels Seezielflugkörpern vom Typ Neptun in Brand gesetzt habe, beteuert Moskau, dass das Flaggschiff nach einer Detonation von Munition an Bord bei starkem Seegang seine „Stabilität“ verloren habe, nachdem man versucht hatte, es abzuschleppen.