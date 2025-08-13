Hotel- und Gastgewerbe neu: Was wird angerechnet?

Auch für Hilfskräfte bringen die neuen Regelungen Vorteile hinsichtlich der Einstufung. Wer zumindest zehn Jahre an Branchenerfahrung im Hotel- und Gastgewerbe nachweisen kann, wird künftig in die höhere Beschäftigungsgruppe 4 eingestuft. Bei einer Branchenerfahrung von weniger als zehn Jahren ist dies zu dokumentieren und bei Erreichen der zehn Jahre die Umstufung vorzunehmen.