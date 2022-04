Kapitän der Moskwa mit dem Flaggschiff versunken

Der ehemalige russische Politiker Ilya Ponomarev erklärte, er nehme an, dass nur 58 der üblichen 510 Seelen an Bord gerettet werden konnten, berichtete express.co.uk. Das ehemalige Mitglied der Duma lebt seit 2016 im Exil und kämpft nun an der Seite ukrainischer Truppen. Er war 2014 der einzige Abgeordnete im Moskauer Parlament, der gegen die Annexion der Krim gestimmt hatte.