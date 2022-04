Fotos von brennendem Kreuzer Moskwa aufgetaucht

Der Untergang der Moskwa wurde von der Ukraine als Triumph gefeiert: Kiew berichtete, das russische Kriegsschiff sei von zwei „Neptun“-Raketen getroffen worden. Russland hatte eine ganz andere Erklärung zum Verlust des wichtigsten Schiffs seiner Flotte am Schwarzmeer. Es sei Munition an Bord explodiert, was zu einem Brand führte. Beim Versuch, den Kreuzer in einen Hafen zu schleppen, habe er schließlich sein Gleichgewicht verloren.