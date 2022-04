Betrüger klingeln jetzt mitten in der Nacht

Der Trick an sich ist nicht neu, wohl aber der Zeitpunkt. Noch immer werden in Oberösterreich viele Menschen von falschen Kriminalpolizisten angerufen, die den Opfern Geld und Schmuckstücke abluchsen wollen. Neu ist aber, dass die gemeinen Betrüger in den vergangenen Tagen immer öfter erst spät in der Nacht anriefen. Ganz zufällig ist das nicht, wie die Experten der Polizei vermuten.