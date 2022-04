Saudi-Prinz lehnt Musks Übernahmeangebot ab

Letztere hatte Musk auf Twitter in der Vergangenheit immer wieder in Gefahr gesehen. „Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, die Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein“, schrieb er anlässlich des Übernahmeangebots in einem Brief an Twitter-Vorstand Bret Taylor. Inzwischen sei ihm aber klar, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder gedeihen noch diese gesellschaftliche Aufgabe erfüllen werde.