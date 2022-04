Tesla-Chef Musk will Twitter komplett übernehmen

„Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, die Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein, und ich glaube, dass freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Muss für eine funktionierende Demokratie ist“, schrieb Musk in einem Brief an den Twitter-Vorstand Bret Taylor, aus dem die „New York Times“ zitierte. „Aber seit ich meine Investition getätigt habe, ist mir jetzt klar, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder gedeihen noch diesem gesellschaftlichen Imperativ dienen wird“, so Musk.