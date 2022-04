Zu Ostern: Großes Eierpecken am Lienzer Stadtmarkt

Die Zutaten für eine schmackhafte und traditionelle Osterjause samt Unterhaltung sind am Freitag und Samstag am Lienzer Stadtmarkt hergerichtet. Am Karsamstag, ab 10.30 Uhr, lassen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Osttirol beim beliebten Ostereierpecken das heimische Brauchtum aufleben.