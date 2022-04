Frau wurde vom Partner mit einem Messer verfolgt

Am LG Tirol gibt es am laufenden Band Verhandlungen über Gewalttaten, die Männer ihren Freundinnen antun. Am Mittwoch schilderte eine junge Frau einen Überlebenskampf: Alkoholisiert und zugekokst biss ihr Lebensgefährte sie in den Kopf, trat und würgte sie. Als sie auf die Straße flüchtete, verfolgte er sie mit einem Messer und zerrte sie zurück in die Innsbrucker Wohnung.